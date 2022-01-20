«Как будто гвоздь торчал, а он его забил». Чесноков — о матче Рублёва с Беранкисом

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Андрея Рублёва над литовцем Ричардасом Беранкисом во втором круге Australian Open. Рублёв победил со счётом 6:4, 6:2, 6:0.

«Я сразу говорил, что Рублёв с Беранкисом достаточно комфортно должен сыграть. Андрей двигается лучше, удары плотнее. Даже близко никаких проблем не было. Как будто гвоздь торчал, а Рублёв его забил.

Что касается эмоций, то они нужны Андрею. Если он держит эмоции в себе, то просто играет. А когда выплёскивает их наружу, то играет лучше и более концентрированно. В основном это настраивает Рублёва на хорошую игру», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.