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«Как будто гвоздь торчал, а он его забил». Чесноков — о матче Рублёва с Беранкисом

«Как будто гвоздь торчал, а он его забил». Чесноков — о матче Рублёва с Беранкисом
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Андрея Рублёва над литовцем Ричардасом Беранкисом во втором круге Australian Open. Рублёв победил со счётом 6:4, 6:2, 6:0.

«Я сразу говорил, что Рублёв с Беранкисом достаточно комфортно должен сыграть. Андрей двигается лучше, удары плотнее. Даже близко никаких проблем не было. Как будто гвоздь торчал, а Рублёв его забил.

Что касается эмоций, то они нужны Андрею. Если он держит эмоции в себе, то просто играет. А когда выплёскивает их наружу, то играет лучше и более концентрированно. В основном это настраивает Рублёва на хорошую игру», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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