Глава Tennis Australia оценил сведения, что федерация оплатит судебные издержки Джоковича
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Глава Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) Крейг Тайли прокомментировал информацию о том, что организация якобы оплатит судебные издержки 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, которые могут составить $ 500 тыс. Напомним, ходатайство адвокатов сербского спортсмена, которому ранее повторно аннулировали визу в Австралию, было отклонено Федеральным судом. Джокович окончательно проиграл дело и был депортирован.
«Я видел эти сообщения сегодня. Мы не вдаёмся в подробности финансовых договорённостей, которые у нас есть с игроками. Но эти сообщения просто не соответствуют действительности», — приводит слова Тайли австралийское издание Fox Sports.
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