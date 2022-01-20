Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Глава Tennis Australia оценил сведения, что федерация оплатит судебные издержки Джоковича

Глава Tennis Australia оценил сведения, что федерация оплатит судебные издержки Джоковича
Комментарии

Глава Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) Крейг Тайли прокомментировал информацию о том, что организация якобы оплатит судебные издержки 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, которые могут составить $ 500 тыс. Напомним, ходатайство адвокатов сербского спортсмена, которому ранее повторно аннулировали визу в Австралию, было отклонено Федеральным судом. Джокович окончательно проиграл дело и был депортирован.

«Я видел эти сообщения сегодня. Мы не вдаёмся в подробности финансовых договорённостей, которые у нас есть с игроками. Но эти сообщения просто не соответствуют действительности», — приводит слова Тайли австралийское издание Fox Sports.

«Никто из нас не заступился за него». Кто был за Джоковича, а кто против во время скандала «Никто из нас не заступился за него». Кто был за Джоковича, а кто против во время скандала
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022