Андрей Рублёв: я уже не заразный и не опасный
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Российский теннисист Андрей Рублёв, который перенёс коронавирус незадолго до Открытого чемпионата Австралии, рассказал о своём состоянии.
«У меня лично тестирование сейчас не происходит, так как я только переболел. Когда я летел в Австралию, я ещё был positive, но уровень ковида СС – как он называется, не буду врать – был очень низкий и неопасный, и мне разрешили. Плюс я просидел больше 10 дней на карантине.
По прилетё мне нужно было сдать тест на антитела, я его сдал, он был негативным, и ПЦР-тест я не делал. Возможно, он бы до сих пор показывал положительный. Но я уже не заразный и не опасный. Так как я переболел, уже не делаю ПЦР-тест», — приводит слова Рублёва Eurosport.ru.
Australian Open завершится 30 января.
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