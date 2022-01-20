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Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс победили на старте Australian Open в парном разряде

Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс победили на старте Australian Open в парном разряде
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс, посеянные на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде под третьим номером, вышли во второй круг. На старте соревнований они обыграли россиянку Анну Блинкову и представительницу Беларуси Александру Саснович со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут.

Вероника и Элисе 5 раз подали навылет, совершили 5 двойных ошибок и реализовали 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 10 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Кудерметова и Мертенс поспорят с француженками Каролин Гарсией и Кристиной Младенович. Эта встреча состоится завтра, 21 января.

Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
20 января 2022, четверг. 09:05 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 5
7 7 		3 3
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
Александра Саснович
Беларусь
Александра Саснович
А. Блинкова А. Саснович
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