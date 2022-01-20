Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс победили на старте Australian Open в парном разряде
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс, посеянные на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде под третьим номером, вышли во второй круг. На старте соревнований они обыграли россиянку Анну Блинкову и представительницу Беларуси Александру Саснович со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут.
Вероника и Элисе 5 раз подали навылет, совершили 5 двойных ошибок и реализовали 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 10 двойных ошибок и 4 брейка.
За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Кудерметова и Мертенс поспорят с француженками Каролин Гарсией и Кристиной Младенович. Эта встреча состоится завтра, 21 января.
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