Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс победили на старте Australian Open в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс, посеянные на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде под третьим номером, вышли во второй круг. На старте соревнований они обыграли россиянку Анну Блинкову и представительницу Беларуси Александру Саснович со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут.

Вероника и Элисе 5 раз подали навылет, совершили 5 двойных ошибок и реализовали 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 10 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Кудерметова и Мертенс поспорят с француженками Каролин Гарсией и Кристиной Младенович. Эта встреча состоится завтра, 21 января.