Феликс Оже-Альяссим за 4 часа 19 минут вышел в третий круг AO, сыграв четыре тай-брейка

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под девятым номером, вышел в третий круг, одолев представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 4 часа 19 минут.
Феликс 28 раз подал навылет, активно выиграл 59 очков и совершил 83 невынужденные ошибки. На счету его соперника 6 эйсов, 48 виннеров и 51 ошибка.
За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Оже-Альяссим поспорит с британцем Даниэлем Эвансом (24).
Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
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