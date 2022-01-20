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Феликс Оже-Альяссим за 4 часа 19 минут вышел в третий круг AO, сыграв четыре тай-брейка

Феликс Оже-Альяссим за 4 часа 19 минут вышел в третий круг AO, сыграв четыре тай-брейка
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под девятым номером, вышел в третий круг, одолев представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 4 часа 19 минут.

Феликс 28 раз подал навылет, активно выиграл 59 очков и совершил 83 невынужденные ошибки. На счету его соперника 6 эйсов, 48 виннеров и 51 ошибка.

За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Оже-Альяссим поспорит с британцем Даниэлем Эвансом (24).

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

Australian Open (м). 2-й круг
20 января 2022, четверг. 07:05 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
50
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 4 		7 7 6 5 6 4  
7 7 		6 4 7 7 7 7  
             
Феликс Оже-Альяссим
9
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
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