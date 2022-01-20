В Италии запретят участвовать в теннисных турнирах невакцинированным игрокам

Невакцинированных теннисистов не допустят к участию в турнирам в Италии, сообщает Daily Mail со ссылкой на Sportsmail. По данным источника, организаторам низкопрофильных турниров прислали новые инструкции. Они запрещают допуск невакцинированных игроков. Причём речь идёт о том, чтобы не разрешать им даже тренироваться и заходить на территорию проведения турниров. Ожидается, что эти правила будут распространяться на все турниры в Италии.



Если решение будет принято, то невакцинированные игроки не смогут выступить на турнирах. И это приобретает особое значение после скандала с сербом Новаком Джоковичем в Австралии. Первой ракетке мира аннулировали визу, из-за чего он не смог выступить на Australian Open. Серб прилетел в Австралию, получив медотвод, позволяющий не вакцинироваться. Но местные власти решили, что оснований для этого не было.

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