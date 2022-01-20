Турнирная сетка и результаты всех матчей 4-го игрового дня на Australian Open — 2022

Сегодня, 20 января, на Открытом чемпионате Австралии проходит четвёртый игровой день. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты матчей второго круга в мужском и женском одиночном разрядах.

Australian Open. Мужчины. Второй круг

Андрей Рублёв (Россия, 5) — Ричардас Беранкис (Литва) — 6:4, 6:2, 6:0.

Даниил Медведев (Россия, 2) — Ник Кирьос (Австралия) — 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2.

Женщины. Второй круг

Маркета Вондроушова (Чехия, 31) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:2, 7:5.

Дарья Касаткина (Россия, 25) — Магда Линетт (Польша) — 6:2, 6:3.

Анастасия Павлюченкова (Россия, 10) — Саманта Стосур (Австралия, WC) — 6:2, 6:2.

Действующим победителем Australian Open в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.



У женщин титул защищает японка Наоми Осака. В финале Australian Open 2021 года она победила американку Дженнифер Брэйди — 6:4, 6:2.