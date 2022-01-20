Ник Кирьос обратился к судье во время матча с Даниилом Медведевым на Australian Open
Поделиться
Австралийский теннисист Ник Кирьос обратился к судье на вышке Карлосу Бернардесу во время матча со второй ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым во втором круге Открытого чемпионата Австралии.
«Не забывай, этот матч — он про меня и него. Не испорти его, запуская часы слишком быстро», — сказал Кирьос, обращаясь к судье.
На момент публикации новости Медведев и Кирьос ещё не сыграли первый сет, счёт 6:6, спортсменов ожидает тай-брейк.
Напомним, в финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года Даниил Медведев вышел в финал, в котором уступил 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу. Сербский спортсмен пропустил AO-2022, так как его не пустили в страну.
Комментарии
- 20 января 2022
-
12:13
-
11:48
-
11:48
-
11:36
-
11:30
-
11:23
-
11:07
-
11:00
-
10:57
-
10:53
-
10:34
-
10:32
-
10:24
-
10:04
-
10:00
-
09:58
-
09:49
-
09:24
-
09:11
-
08:59
-
08:54
-
08:53
-
08:04
-
07:34
-
07:05
-
07:04
-
06:33
-
06:16
-
05:25
-
05:05
-
04:50
-
04:45
-
04:37
-
00:26
- 19 января 2022
-
23:34
Партнерский контент