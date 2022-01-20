Ник Кирьос обратился к судье во время матча с Даниилом Медведевым на Australian Open

Австралийский теннисист Ник Кирьос обратился к судье на вышке Карлосу Бернардесу во время матча со второй ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

«Не забывай, этот матч — он про меня и него. Не испорти его, запуская часы слишком быстро», — сказал Кирьос, обращаясь к судье.

На момент публикации новости Медведев и Кирьос ещё не сыграли первый сет, счёт 6:6, спортсменов ожидает тай-брейк.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года Даниил Медведев вышел в финал, в котором уступил 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу. Сербский спортсмен пропустил AO-2022, так как его не пустили в страну.