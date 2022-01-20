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Маррей не смог выйти в 3-й круг Australian Open, не взяв ни сета в матче со 120-й ракеткой

Маррей не смог выйти в 3-й круг Australian Open, не взяв ни сета в матче со 120-й ракеткой
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Бывшая первая ракетка мира, шотландец Энди Маррей не сумел пробиться в третий круг Australian Open. В матче второго круга он уступил японцу Таро Дэниэлу со счётом 4:6, 4:6, 4:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 48 минут. 113-я ракетка мира Маррей семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 11. Его соперник, занимающий 120-е место в рейтинге ATP, выполнил 12 эйсов, реализовал пять брейк-пойнтов из девяти и допустил две двойные ошибки.

Пока соперник Дэниэла не определился. В матче третьего круга он сыграет с победителем встречи Стив Джонсон (США) — Янник Синнер (Италия).

Отметим, что Маррей является пятикратным финалистом Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open (м). 2-й круг
20 января 2022, четверг. 09:45 МСК
Энди Маррей
113
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 4    
6 		6 6    
             
Таро Дэниэл
120
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
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