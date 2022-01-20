Маррей не смог выйти в 3-й круг Australian Open, не взяв ни сета в матче со 120-й ракеткой

Бывшая первая ракетка мира, шотландец Энди Маррей не сумел пробиться в третий круг Australian Open. В матче второго круга он уступил японцу Таро Дэниэлу со счётом 4:6, 4:6, 4:6.



Продолжительность матча составила 2 часа 48 минут. 113-я ракетка мира Маррей семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 11. Его соперник, занимающий 120-е место в рейтинге ATP, выполнил 12 эйсов, реализовал пять брейк-пойнтов из девяти и допустил две двойные ошибки.



Пока соперник Дэниэла не определился. В матче третьего круга он сыграет с победителем встречи Стив Джонсон (США) — Янник Синнер (Италия).



Отметим, что Маррей является пятикратным финалистом Открытого чемпионата Австралии.