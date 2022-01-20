Дядя Надаля высказался о скандале с Джоковичем в Австралии

Тони Надаль, бывший тренер и дядя испанского теннисиста Рафаэля Надаля, поделился мнением о скандальной истории, которая произошла с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем в Австралии. После двух судов и попытки оспаривания решения местных властей Джоковича депортировали из страны и аннулировали ему визу. Спортсмен пытался въехать в Австралию с помощью медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса.
«Начну с базовых вещей. Любые организаторы захотят, чтобы у них выступил Джокович. Это нормально, он — великий игрок, один из лучших в истории. Для турнира хорошо, когда там выступает Джокович. Я не думаю, что всё так сложилось не в его пользу нарочно.
Ситуация привела к жарким спорам в мире спорта: вакцинироваться или нет. Но если вам говорят, что нужно соответствовать требованиям, чтобы играть, нужно это делать или отказываться от выступления. Наверное, все бы согласились с позицией Джоковича, если бы он не пытался сыграть на Australian Open. ATP требует, чтобы игроки вакцинировались», — цитирует Надаля Daily Express.
- 20 января 2022
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