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Кирьос выругался матом в адрес публики в ходе матча с Медведевым и получил предупреждение

Кирьос выругался матом в адрес публики в ходе матча с Медведевым и получил предупреждение
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Австралийский теннисист Ник Кирьос нецензурно выругался в адрес публики в ходе матча с Даниилом Медведевым во втором круге Открытого чемпионата Австралии 2022 года.

«А вы можете не кричать во время моей чёртовой (в оригинале использовано нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата») подачи?» — крикнул Ник, обращаясь к болельщикам. За это он получил предупреждение от судьи.

На момент публикации новости Медведев и Кирьос ещё не закончили матч. Первые два сета остались за россиянином (7:6 (7:1), 6:4), в третьем победил австралиец (6:4).

Напомним, в финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года Даниил Медведев вышел в финал, в котором уступил 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу. Сербский спортсмен пропустил AO-2022, так как его не пустили в страну.

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