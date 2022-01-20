Кирьос выругался матом в адрес публики в ходе матча с Медведевым и получил предупреждение

Австралийский теннисист Ник Кирьос нецензурно выругался в адрес публики в ходе матча с Даниилом Медведевым во втором круге Открытого чемпионата Австралии 2022 года.
«А вы можете не кричать во время моей чёртовой (в оригинале использовано нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата») подачи?» — крикнул Ник, обращаясь к болельщикам. За это он получил предупреждение от судьи.
На момент публикации новости Медведев и Кирьос ещё не закончили матч. Первые два сета остались за россиянином (7:6 (7:1), 6:4), в третьем победил австралиец (6:4).
Напомним, в финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года Даниил Медведев вышел в финал, в котором уступил 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу. Сербский спортсмен пропустил AO-2022, так как его не пустили в страну.
- 20 января 2022
-
13:51
-
13:45
-
13:45
-
13:17
-
12:49
-
12:36
-
12:13
-
11:48
-
11:48
-
11:36
-
11:30
-
11:23
-
11:07
-
11:00
-
10:57
-
10:53
-
10:34
-
10:32
-
10:24
-
10:04
-
10:00
-
09:58
-
09:49
-
09:24
-
09:11
-
08:59
-
08:54
-
08:53
-
08:04
-
07:34
-
07:05
-
07:04
-
06:33
-
06:16
-
05:25