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Чемпионка US Open Эмма Радукану проиграла 98-й ракетке мира на Australian Open

Чемпионка US Open Эмма Радукану проиграла 98-й ракетке мира на Australian Open
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Британская теннисистка Эмма Радукану, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 17-м номером, не смогла пробиться в третий круг. Во втором раунде она проиграла представительнице Черногории Данке Ковинич со счётом 4:6, 6:4, 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 38 минут.

Чемпионка US Open 2021 года, занимающая 18-ю строчку в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, активно выиграла 27 очков и допустила 39 невынужденных ошибок. На счету Данки, являющейся 98-й ракеткой мира, 4 эйса, 40 виннеров и 35 неточностей.

За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Ковинич поспорит с победительницей матча Симона Халеп (Румыния, 14) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

Действующей чемпионкой Australian Open является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.

Australian Open (ж). 2-й круг
20 января 2022, четверг. 11:20 МСК
Данка Ковинич
98
Черногория
Данка Ковинич
Д. Ковинич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 3
         
Эмма Радукану
18
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
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