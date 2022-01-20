Чемпионка US Open Эмма Радукану проиграла 98-й ракетке мира на Australian Open

Британская теннисистка Эмма Радукану, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 17-м номером, не смогла пробиться в третий круг. Во втором раунде она проиграла представительнице Черногории Данке Ковинич со счётом 4:6, 6:4, 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 38 минут.

Чемпионка US Open 2021 года, занимающая 18-ю строчку в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, активно выиграла 27 очков и допустила 39 невынужденных ошибок. На счету Данки, являющейся 98-й ракеткой мира, 4 эйса, 40 виннеров и 35 неточностей.

За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Ковинич поспорит с победительницей матча Симона Халеп (Румыния, 14) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

Действующей чемпионкой Australian Open является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.