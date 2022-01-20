Видео: яркая реакция Ника Кирьоса на брейк в матче с Медведевым на Australian Open
Поделиться
В «Твиттере» появилось видео, в котором можно посмотреть яркую реакцию австралийского теннисиста Ника Кирьоса, который сделал брейк в третьем сете матча с россиянином Даниилом Медведевым во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Кирьос взял гейм на подаче Медведева при счёте 3:3 в третьем сете, который в итоге выиграл со счётом 6:4. Первые два сета остались за россиянином.
Сделав брейк, Кирьос не удержался от эмоций и прокричал в небо.
Права на видео принадлежат Eurosport. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Eurosport France.
На момент публикации новости Медведев и Кирьос ещё не закончили матч. Первые два сета остались за россиянином (7:6 (7:1), 6:4), в третьем победил австралиец (6:4).
Комментарии
- 20 января 2022
-
15:01
-
15:00
-
14:51
-
14:45
-
14:36
-
14:34
-
14:33
-
14:27
-
14:17
-
14:15
-
14:13
-
14:04
-
14:00
-
14:00
-
13:51
-
13:45
-
13:45
-
13:17
-
12:49
-
12:36
-
12:13
-
11:48
-
11:48
-
11:36
-
11:30
-
11:23
-
11:07
-
11:00
-
10:57
-
10:53
-
10:34
-
10:32
-
10:24
-
10:04
-
10:00
Партнерский контент