Видео: яркая реакция Ника Кирьоса на брейк в матче с Медведевым на Australian Open

В «Твиттере» появилось видео, в котором можно посмотреть яркую реакцию австралийского теннисиста Ника Кирьоса, который сделал брейк в третьем сете матча с россиянином Даниилом Медведевым во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Кирьос взял гейм на подаче Медведева при счёте 3:3 в третьем сете, который в итоге выиграл со счётом 6:4. Первые два сета остались за россиянином.

Сделав брейк, Кирьос не удержался от эмоций и прокричал в небо.

Права на видео принадлежат Eurosport. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Eurosport France.

На момент публикации новости Медведев и Кирьос ещё не закончили матч. Первые два сета остались за россиянином (7:6 (7:1), 6:4), в третьем победил австралиец (6:4).