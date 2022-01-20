«Много борьбы, немного ругательств». Циципас рассказал о чувствах во время матча с Баэсом

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в третий круг Australian Open. В матче второго круга он обыграл аргентинца Себастьяна Баэса со счётом 7:6 (7:1), 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Циципас признался, что ему пришлось нелегко.



«Матч был непростым. Я рад, что преодолел сегодня трудности. Было много борьбы, немного ругательств. Но я рад, что вышел в третий круг. Сегодня было жарко, но я пытался справиться. Упорно работал, это принесло результат», — сказал Циципас после матча.



В третьем круге турнира Циципас встретится с французом Бенуа Пэром, который обыграл болгарина Григора Димитрова.

Встреча продолжалась 3 часа 22 минуты. Циципас выполнил 11 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 18. Его соперник, занимающий 88-е место в рейтинге ATP, пять раз подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и использовал два брейк-пойнта из шести.