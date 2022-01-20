«Много борьбы, немного ругательств». Циципас рассказал о чувствах во время матча с Баэсом

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в третий круг Australian Open. В матче второго круга он обыграл аргентинца Себастьяна Баэса со счётом 7:6 (7:1), 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Циципас признался, что ему пришлось нелегко.
«Матч был непростым. Я рад, что преодолел сегодня трудности. Было много борьбы, немного ругательств. Но я рад, что вышел в третий круг. Сегодня было жарко, но я пытался справиться. Упорно работал, это принесло результат», — сказал Циципас после матча.
В третьем круге турнира Циципас встретится с французом Бенуа Пэром, который обыграл болгарина Григора Димитрова.
Встреча продолжалась 3 часа 22 минуты. Циципас выполнил 11 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 18. Его соперник, занимающий 88-е место в рейтинге ATP, пять раз подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и использовал два брейк-пойнта из шести.
- 20 января 2022
-
15:01
-
15:00
-
14:51
-
14:45
-
14:36
-
14:34
-
14:33
-
14:27
-
14:17
-
14:15
-
14:13
-
14:04
-
14:00
-
14:00
-
13:51
-
13:45
-
13:45
-
13:17
-
12:49
-
12:36
-
12:13
-
11:48
-
11:48
-
11:36
-
11:30
-
11:23
-
11:07
-
11:00
-
10:57
-
10:53
-
10:34
-
10:32
-
10:24
-
10:04
-
10:00