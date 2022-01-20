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Медведев обыграл Кирьоса и вышел в третий круг Australian Open

Медведев обыграл Кирьоса и вышел в третий круг Australian Open
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Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open. Теннисист в матче второго круга обыграл австралийца Ника Кирьоса.

Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2 в пользу Медведева. «Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Кирьос — Медведев.

115-я ракетка мира Кирьос выполнил 17 подач навылет, сделал две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. Медведев 31 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и использовал четыре брейк-пойнта из 11. Отметим, что Медведев впервые в карьере обыграл Кирьоса.

Следующим соперником россиянина станет Ботик ван де Зандсхулп из Нидерландов. Он одолел француза Ришара Гаске.

Australian Open (м). 2-й круг
20 января 2022, четверг. 11:15 МСК
Ник Кирьос
115
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 1 		4 6 2  
7 7 		6 4 6  
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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