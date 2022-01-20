Медведев обыграл Кирьоса и вышел в третий круг Australian Open

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open. Теннисист в матче второго круга обыграл австралийца Ника Кирьоса.



Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2 в пользу Медведева. «Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Кирьос — Медведев.

115-я ракетка мира Кирьос выполнил 17 подач навылет, сделал две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. Медведев 31 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и использовал четыре брейк-пойнта из 11. Отметим, что Медведев впервые в карьере обыграл Кирьоса.



Следующим соперником россиянина станет Ботик ван де Зандсхулп из Нидерландов. Он одолел француза Ришара Гаске.