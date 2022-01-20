Даниил Медведев прокомментировал победу над Ником Кирьосом во втором круге Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в матче второго круга Australian Open, в котором его соперником был австралиец Ник Кирьос. Медведев победил Кирьоса со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2.
«Что изменил после третьего сета? Это был классный матч по подачам как с моей стороны, так и в исполнении Ника. Понимал, что нужно лучше принимать. И во втором, и в четвёртом сетах я это делал лучше, чем в первом и третьем. Самое главное, что это происходило в ключевые моменты.
Есть ли у меня игра для победы в Австралии? Игра-то, конечно, есть, но такие соперники, как Кирьос, очень сложны. За это мы и любим теннис. В отдельных матчах может произойти всё что угодно. Не всегда побеждают фавориты, а я лишь могу показать всё, на что способен. Посмотрим, чем всё закончится», — сказал Медведев на корте.
- 20 января 2022
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