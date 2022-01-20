Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Даниила Медведева над Ником Кирьосом на AO

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева в матче второго круга Australian Open, в котором его соперником был Ник Кирьос. Медведев победил Кирьоса со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2.
«Когда первый сет Даня выиграл, сомнений не было. В затяжной игре Медведев сильнее. Выиграв первый сет, Медведев не мог игру упустить. Проиграл третий сет из-за одного очка. Могло быть и 3-0. Игра была такая, потому что Кирьос хорошо подавал и иногда исполнял крутые розыгрыши. Но, повторюсь, сомнений не было.
Несомненно, хорошо, что Даня сыграл такой матч уже во втором раунде. Быстрее вработается в турнир на полную. Главное, чтобы хорошо восстановился», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 20 января 2022
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