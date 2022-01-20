Медведев — о поведении болельщиков в матче с Кирьосом: у некоторых людей низкий IQ

Российский теннисист Даниил Медведев раскритиковал болельщиков, которые мешали во время матча второго круга Australian Open с австралийцем Ником Кирьосом. На турнире стали появляться болельщики, которые каждый розыгрыш празднуют криком «siii», пародируя форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. На странное поведение болельщиков уже жаловались Кирьос и шотландец Энди Маррей.
«Расстраивает, когда люди издают эти звуки между первой и второй подачами. Думаю, что у некоторых людей просто низкий IQ», — сказал Медведев после матча.
Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2 в пользу Медведева. 115-я ракетка мира Кирьос выполнил 17 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. Медведев 31 раз подал навылет, сделал шесть двойных ошибок и использовал четыре брейк-пойнта из 11. Отметим, что Медведев впервые в карьере обыграл Кирьоса.
Следующим соперником россиянина будет Ботик ван де Зандсхулп из Нидерландов. Он преодолел француза Ришара Гаске.
- 20 января 2022
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