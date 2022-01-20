Ник Кирьос: что я буду на ужин? Чёртову подачу Медведева, прямо мне в глотку
Поделиться
Австралийский теннисист Ник Кирьос, который проиграл второй ракетке мира, россиянину Даниилу Медведеву во втором круге Открытого чемпионата Австралии, забавно отреагировал на один из вопросов на пресс-конференции после матча. Российский теннисист победил австралийского спортсмена со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2.
Кирьоса спросили, что он будет есть на ужин.
«Не знаю, чувак… Чёртову подачу Даниила, прямо мне в глотку», — ответил Ник.
Напомним, в финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года Даниил Медведев вышел в финал, в котором уступил 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу. Сербский спортсмен пропустил AO-2022, так как его не пустили в страну.
Комментарии
- 20 января 2022
-
15:01
-
15:00
-
14:51
-
14:45
-
14:36
-
14:34
-
14:33
-
14:27
-
14:17
-
14:15
-
14:13
-
14:04
-
14:00
-
14:00
-
13:51
-
13:45
-
13:45
-
13:17
-
12:49
-
12:36
-
12:13
-
11:48
-
11:48
-
11:36
-
11:30
-
11:23
-
11:07
-
11:00
-
10:57
-
10:53
-
10:34
-
10:32
-
10:24
-
10:04
-
10:00
Партнерский контент