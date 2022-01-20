Ник Кирьос: что я буду на ужин? Чёртову подачу Медведева, прямо мне в глотку

Австралийский теннисист Ник Кирьос, который проиграл второй ракетке мира, россиянину Даниилу Медведеву во втором круге Открытого чемпионата Австралии, забавно отреагировал на один из вопросов на пресс-конференции после матча. Российский теннисист победил австралийского спортсмена со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2.

Кирьоса спросили, что он будет есть на ужин.

«Не знаю, чувак… Чёртову подачу Даниила, прямо мне в глотку», — ответил Ник.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года Даниил Медведев вышел в финал, в котором уступил 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу. Сербский спортсмен пропустил AO-2022, так как его не пустили в страну.