Даниил Медведев оценил игру Ника Кирьоса в матче с ним на Australian Open

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением об игре австралийского теннисиста Ника Кирьоса в матче второго круга на Открытом чемпионате Австралии. Медведев победил Кирьоса со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2.

«Ник играл отлично. Он так долго не играл, в такой ситуации никогда не знаешь, чего ожидать. Я рад, что мне удалось победить», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Последний матч в сезоне-2021 Кирьос провёл в сентябре. После этого он не выступал из-за травмы колена.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года Даниил Медведев вышел в финал, в котором уступил 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу. Сербский спортсмен пропустил AO-2022, так как его не пустили в страну.