Ник Кирьос: Даниил Медведев лучше всех на данный момент. Никогда не теряет свой уровень

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился мнением о второй ракетке мира, россиянине Данииле Медведеве. Он обыграл Кирьоса в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Счёт матча — 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2 в пользу россиянина.

«Невероятно горжусь своей игрой сегодня. Он, возможно, лучший игрок мира на данный момент. Никогда не теряет свой уровень», — сказал Кирьос на пресс-конференции.

Australian Open завершится 30 января.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года Даниил Медведев вышел в финал, в котором уступил 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу. Сербский спортсмен пропустил AO-2022, так как его не пустили в страну.