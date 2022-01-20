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Ник Кирьос: Даниил Медведев лучше всех на данный момент. Никогда не теряет свой уровень

Ник Кирьос: Даниил Медведев лучше всех на данный момент. Никогда не теряет свой уровень
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Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился мнением о второй ракетке мира, россиянине Данииле Медведеве. Он обыграл Кирьоса в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Счёт матча — 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2 в пользу россиянина.

«Невероятно горжусь своей игрой сегодня. Он, возможно, лучший игрок мира на данный момент. Никогда не теряет свой уровень», — сказал Кирьос на пресс-конференции.

Australian Open завершится 30 января.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года Даниил Медведев вышел в финал, в котором уступил 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу. Сербский спортсмен пропустил AO-2022, так как его не пустили в страну.

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