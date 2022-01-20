«Великолепная атмосфера». Кирьос оценил поведение фанатов во время матча с Медведевым

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал поведение болельщиков в матче второго круга Australian Open с россиянином Даниилом Медведевым. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2 в пользу Медведева. Болельщики постоянно кричали «Siii», пародируя форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который так празднует голы.



После матча Медведев признался, что поведение болельщиков его раздражало. Ранее негативно о таких криках отзывались сам Кирьос и шотландец Энди Маррей.

«Я думаю, что атмосфера была великолепной. Таким и должен быть спорт. На арене «Рода Лэйвера» выступал самый яркий австралийский теннисист. В таких матчах и ждёшь подобного поведения от болельщиков.

Я понимаю, мы говорим о спорте джентльменов. Но такое поведение даёт дополнительную энергию нашему спорту. Иначе он вымрет», — сказал Кирьос на пресс-конференции.