Халеп отдала лишь два гейма и вышла в третий круг Australian Open

Бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп вышла в третий круг Australian Open. В матче второго круга она обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:0.



Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. Халеп выполнила две подачи навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Её соперница, занимающая 83-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта.



Следующей соперницей Халеп будет Данка Ковинич из Черногории. Она в трёх сетах обыграла британку Эмму Радукану.

Отметим, что Халеп вернулась в теннис после перерыва, связанного с травмой и замужеством.