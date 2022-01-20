Халеп отдала лишь два гейма и вышла в третий круг Australian Open
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Бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп вышла в третий круг Australian Open. В матче второго круга она обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:0.
Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. Халеп выполнила две подачи навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Её соперница, занимающая 83-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта.
Следующей соперницей Халеп будет Данка Ковинич из Черногории. Она в трёх сетах обыграла британку Эмму Радукану.
Отметим, что Халеп вернулась в теннис после перерыва, связанного с травмой и замужеством.
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