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Халеп отдала лишь два гейма и вышла в третий круг Australian Open

Халеп отдала лишь два гейма и вышла в третий круг Australian Open
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Бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп вышла в третий круг Australian Open. В матче второго круга она обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. Халеп выполнила две подачи навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Её соперница, занимающая 83-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Следующей соперницей Халеп будет Данка Ковинич из Черногории. Она в трёх сетах обыграла британку Эмму Радукану.

Отметим, что Халеп вернулась в теннис после перерыва, связанного с травмой и замужеством.

Australian Open (ж). 2-й круг
20 января 2022, четверг. 14:35 МСК
Симона Халеп
15
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		0  
         
Беатрис Хаддад-Майя
83
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
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