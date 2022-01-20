Украинский теннисист отстранён от соревнований за положительную допинг-пробу
Поделиться
Украинский теннисист Данила Калениченко сдал положительный допинг-тест. Его проба мочи, взятая во время выступления на турнире ATP Challenger Tour в Братиславе (Словакия) в ноябре 2021 года, показала, что спортсмен принимал запрещённые препараты.
В пробе 27-летнего украинца был обнаружен метаболит лигандрол. Это вещество, которое относят к категории S1 запрещённого списка ВАДА.
10 января 2022 года Калениченко сообщили, что он нарушил правила Антидопинговой программы, а с 20 января началось его временное отстранение от выступления на турнирах. Спортсмен имеет право обратиться к председателю Независимого трибунала по поводу отмены временного отстранения.
Украинский теннисист в данный момент занимает 549-е место в рейтинге ATP.
Комментарии
- 20 января 2022
-
19:33
-
16:56
-
16:31
-
16:17
-
16:13
-
16:00
-
15:56
-
15:55
-
15:50
-
15:50
-
15:36
-
15:32
-
15:18
-
15:01
-
15:00
-
14:51
-
14:45
-
14:36
-
14:34
-
14:33
-
14:27
-
14:17
-
14:15
-
14:13
-
14:04
-
14:00
-
14:00
-
13:51
-
13:45
-
13:45
-
13:17
-
12:49
-
12:36
-
12:13
-
11:48
Партнерский контент