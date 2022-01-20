Украинский теннисист отстранён от соревнований за положительную допинг-пробу

Украинский теннисист Данила Калениченко сдал положительный допинг-тест. Его проба мочи, взятая во время выступления на турнире ATP Challenger Tour в Братиславе (Словакия) в ноябре 2021 года, показала, что спортсмен принимал запрещённые препараты.

В пробе 27-летнего украинца был обнаружен метаболит лигандрол. Это вещество, которое относят к категории S1 запрещённого списка ВАДА.

10 января 2022 года Калениченко сообщили, что он нарушил правила Антидопинговой программы, а с 20 января началось его временное отстранение от выступления на турнирах. Спортсмен имеет право обратиться к председателю Независимого трибунала по поводу отмены временного отстранения.

Украинский теннисист в данный момент занимает 549-е место в рейтинге ATP.