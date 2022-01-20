Видеообзор победы Даниила Медведева над Ником Кирьосом во 2-м круге Australian Open

Вторая ракетка мира Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open. В матче второго круга российский теннисист уверенно обыграл австралийца Ника Кирьоса.
Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2 в пользу Даниила.
115-я ракетка мира Кирьос выполнил 17 подач навылет, сделал две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. Медведев 31 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и использовал четыре брейк-пойнта из 11. Отметим, что Медведев впервые в карьере обыграл Кирьоса.
Следующим соперником Даниила Медведева станет Ботик ван де Зандсхулп из Нидерландов. Он на отказе победил француза Ришара Гаске.
Отметим, что по пути к финалу Медведев может встретиться с другим россиянином Андреем Рублёвым. Их матч может состояться на четвертьфинальной стадии.
- 20 января 2022
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