Павлюченкова и Рублёв приняли участие в мастер-классе по приготовлению безе «Павлова»

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв поучаствовали в мастер-классе по приготовлению безе «Павлова» в Австралии.

Десерт назван так в честь балерины Анны Павловой, гастролировавшей по Австралии и Новой Зеландии в 1926 году.

Видео доступно в официальном «твиттере» Australian Open.

Напомним, и Павлюченкова, и Рублёв участвуют в Открытом чемпионате Австралии. Анастасия 22 января в третьем круге женского турнира сыграет с румынкой Сораной Кырстей, а Андрей в тот же день в рамках мужских соревнований сразится с хорватом Марином Чиличем.

Отметим, что Павлюченкова и Рублёв стали олимпийскими чемпионами Токио в миксте летом 2021 года.

В 2021 году Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде выиграл Новак Джокович (Сербия). В решающем матче турнира Джокович сломил сопротивление россиянина Даниила Медведева. В женском одиночном разряде победила представительница Японии Наоми Осака.