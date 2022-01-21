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Азаренко разгромила Свитолину, отдав лишь два гейма, и вышла в 1/8 финала Australian Open

Азаренко разгромила Свитолину, отдав лишь два гейма, и вышла в 1/8 финала Australian Open
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего круга Азаренко обыграла представительницу Украины Элину Свитолину со счётом 6:0, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты. За это время Азаренко сделала 4 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету украинки 3 двойные ошибки.
За выход в четвертьфинал Азаренко сыграет с победителем пары Барбара Кейчикова (Чехия) – Елена Остапенко (Латвия)

Открытый чемпионат Австралии проходит с 17 по 30 января в Мельбурне. Призовой фонд турнира составляет $ 54,7 млн. Действующим победителем турнира является японка Наоми Осака, которая в финальном матче прошлого года победила Дженнифер Брэйди.

Australian Open (ж). 3-й круг
21 января 2022, пятница. 03:10 МСК
Виктория Азаренко
25
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		2  
         
Элина Свитолина
17
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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