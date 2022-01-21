Азаренко разгромила Свитолину, отдав лишь два гейма, и вышла в 1/8 финала Australian Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего круга Азаренко обыграла представительницу Украины Элину Свитолину со счётом 6:0, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты. За это время Азаренко сделала 4 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету украинки 3 двойные ошибки.

За выход в четвертьфинал Азаренко сыграет с победителем пары Барбара Кейчикова (Чехия) – Елена Остапенко (Латвия)

Открытый чемпионат Австралии проходит с 17 по 30 января в Мельбурне. Призовой фонд турнира составляет $ 54,7 млн. Действующим победителем турнира является японка Наоми Осака, которая в финальном матче прошлого года победила Дженнифер Брэйди.