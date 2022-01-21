Крейчикова одержала волевую победу над Остапенко и в 1/8 финала AO сыграет с Азаренко
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Чешская теннисистка Барбара Крейчикова обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко в матче третьего круга Australian Open.
В пятницу, 21 января, посеянная на турнире под четвёртым номером Крейчикова обыграла свою соперницу, получившую 26-й номер посева, в трёх сетах — 2:6, 6:4, 6:4.
Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут.
Australian Open (ж). 3-й круг
21 января 2022, пятница. 04:45 МСК
4
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
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|4
|4
27
Елена Остапенко
Е. Остапенко
За выход в четвертьфинал Барбора Крейчикова поспорит с белорусской Викторией Азаренко, которая в третьем круге разгромила украинку Элину Свитолину — 6:0, 6:2.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 17 по 30 января в Мельбурне. Призовой фонд турнира составляет $ 54,7 млн. Действующим победителем турнира является японка Наоми Осака, которая в финальном матче прошлого года победила Дженнифер Брэйди.
Новость по темеБарбора Крейчикова стала четвёртой ракеткой мира
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