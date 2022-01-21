Даниил Медведев: режим серьёзности активирован
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». Вчера, 20 января, Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии, победив любимца местной публики Ника Кирьоса.
«Режим серьёзности активирован», — подписал он снимки.
Посмотреть снимки можно в «инстаграме» Даниила Медведева.
Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Ника Кирьоса. В 2019 году он дважды проиграл ему. Следующим соперником россиянина станет Ботик ван де Зандсхулп из Нидерландов. Он на отказе победил француза Ришара Гаске. Отметим, что по пути к финалу Медведев может встретиться с другим россиянином Андреем Рублёвым. Их матч может состояться на четвертьфинальной стадии.
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