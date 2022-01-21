Анастасия Потапова вышла в третий круг Australian Open в парном разряде

Российская теннисистка Анастасия Потапова и представительница Швеции Ребекка Петерсон пробились в третий круг Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Во втором раунде они обыграли австралиек Кимберли Биррелл и Шарлотт Кемпенаерс-Поч, получивших уайлд-кард от организаторов, со счётом 4:6, 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 12 минут.

Анастасия и Ребекка трижды подали навылет, допустили 5 двойных ошибок и реализовали 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Потапова и Петерсон поспорят с победительницами матча Магда Линетт (Польша) / Бернарда Пера (США) — Саманта Стосур (Австралия) / Чжан Шуай (Китай, 4).