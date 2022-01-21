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Мариан Вайда отреагировал на возможный недопуск Джоковича на «Ролан Гаррос»

Мариан Вайда отреагировал на возможный недопуск Джоковича на «Ролан Гаррос»
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Тренер сербского тенниста Новака Джоковича Мариан Вайда отреагировал на спекуляции о том, что первую ракетку мира могут не допустить до участия в «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

«Я не понимаю и не могу понять, почему им важно заявить об этом именно сейчас по поводу турниров, которые пройдут в мае, когда мир даже не знает, что будет с пандемией через месяц. Что и от кого они собираются защищать? Я не хочу недооценивать всю ситуацию, она серьёзна в мире, но какой смысл обсуждать её сейчас, в январе? Это всё-таки спорт?» — цитирует Вайду словацкое издание sport.sk.

Напомним, ранее Новак Джокович был вынужден пропустить Открытый чемпионат Австралии по теннису, поскольку австралийские власти депортировали его из страны.

По словам Вайды, он не разговаривал с Джоковичем, когда тот находился в Мельбурне: «Мы писали друг другу, но мы никогда не разговаривали по телефону. Он немного пользовался мобильным телефоном, а я отправлял ему ободряющие текстовые сообщения. Я даже не могу представить, как он с этим справился, должно быть, он перенёс огромные страдания. Это был политический процесс. Это также было вторжением в его частную жизнь, в его семью».

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