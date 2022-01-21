Мариан Вайда отреагировал на возможный недопуск Джоковича на «Ролан Гаррос»

Тренер сербского тенниста Новака Джоковича Мариан Вайда отреагировал на спекуляции о том, что первую ракетку мира могут не допустить до участия в «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.
«Я не понимаю и не могу понять, почему им важно заявить об этом именно сейчас по поводу турниров, которые пройдут в мае, когда мир даже не знает, что будет с пандемией через месяц. Что и от кого они собираются защищать? Я не хочу недооценивать всю ситуацию, она серьёзна в мире, но какой смысл обсуждать её сейчас, в январе? Это всё-таки спорт?» — цитирует Вайду словацкое издание sport.sk.
Напомним, ранее Новак Джокович был вынужден пропустить Открытый чемпионат Австралии по теннису, поскольку австралийские власти депортировали его из страны.
По словам Вайды, он не разговаривал с Джоковичем, когда тот находился в Мельбурне: «Мы писали друг другу, но мы никогда не разговаривали по телефону. Он немного пользовался мобильным телефоном, а я отправлял ему ободряющие текстовые сообщения. Я даже не могу представить, как он с этим справился, должно быть, он перенёс огромные страдания. Это был политический процесс. Это также было вторжением в его частную жизнь, в его семью».
- 21 января 2022
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:38
-
07:56
-
07:45
-
06:58
-
06:48
-
04:23
-
00:49
- 20 января 2022
-
23:57
-
22:37
-
21:38
-
20:52
-
19:33
-
16:56
-
16:31
-
16:17
-
16:13
-
16:00
-
15:56
-
15:55
-
15:50
-
15:50
-
15:36
-
15:32
-
15:18
-
15:01
-
15:00
-
14:51
-
14:45
-
14:36
-
14:34
-
14:33
-
14:27