Объявлено время начала игр Даниила Медведева и Андрея Рублёва в 3-м круге Australian Open

Пресс-служба Открытого чемпионата Австралии опубликовала расписание шестого дня соревнований (22 января). В этот день состоятся игры третьего круга в мужском одиночном разряде. Матч россиянина Даниила Медведева, посеянного под вторым номером, с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом завершит утреннюю сессию на арене Маргарет Корт и ориентировочно начнётся около 6:00 мск.



Поединок Андрея Рублёва (5) с хорватом Марином Чиличем (27) состоится на этом же корте последним запуском. Ориентировочное начало встречи — 12:30 мск.

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Стартовый турнир «Большого шлема» 2022 года завершится 30 января.