Расписание и примерное время начала матчей 6-го игрового дня на Australian Open — 2022
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Завтра, 22 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится шестой игровой день. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием россиян.
Матчи с участием представителей России (время начала ориентировочное)
6:00 мск. Даниил Медведев (Россия, 2) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).
11:00. Дарья Касаткина (Россия, 25) — Ига Свёнтек (Польша, 7).
12:30. Андрей Рублёв (Россия, 5) — Марин Чилич (Хорватия, 27).
13:00. Анастасия Павлюченкова (Россия, 10) — Сорана Кырстя (Румыния).
Действующим победителем Australian Open в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович. У женщин титул защищает японка Наоми Осака. Стартовый турнир «Большого шлема» 2022 года завершится 30 января.
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