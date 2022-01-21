Расписание и примерное время начала матчей 6-го игрового дня на Australian Open — 2022

Завтра, 22 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится шестой игровой день. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием россиян.

Матчи с участием представителей России (время начала ориентировочное)

6:00 мск. Даниил Медведев (Россия, 2) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).

11:00. Дарья Касаткина (Россия, 25) — Ига Свёнтек (Польша, 7).

12:30. Андрей Рублёв (Россия, 5) — Марин Чилич (Хорватия, 27).

13:00. Анастасия Павлюченкова (Россия, 10) — Сорана Кырстя (Румыния).

Действующим победителем Australian Open в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович. У женщин титул защищает японка Наоми Осака. Стартовый турнир «Большого шлема» 2022 года завершится 30 января.