Стефанос Циципас: не беспокоит, что меня не включают в новую «Большую тройку»

Греческий теннисист Стефанос Циципас ответил на вопрос о новой «Большой тройке» в мировом теннисе. Эксперты включают в неё серба Новака Джоковича, россиянина Даниила Медведева и немца Александра Зверева. Циципас признался, что его не беспокоит собственное отсутствие в списке.
«Меня это не беспокоит. Я бы сказал, что нахожусь в своём мире, это ничего не решает. Если я каждый день буду упорно работать и делать то, что должен, нацеливаться на большие титулы, то всё придёт. Я об этом даже не думаю.
Считаю, что в ближайшие годы может быть больше трёх ведущих теннисистов. Клише о топ-3 уже давно существует в теннисе, но нас может быть пять-шесть», — цитирует Циципаса Eurosport.
Ранее Циципас вышел в третий круг Australian Open, обыграв аргентинца Себастьяна Баэса.
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