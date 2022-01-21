Стефанос Циципас: не беспокоит, что меня не включают в новую «Большую тройку»

Греческий теннисист Стефанос Циципас ответил на вопрос о новой «Большой тройке» в мировом теннисе. Эксперты включают в неё серба Новака Джоковича, россиянина Даниила Медведева и немца Александра Зверева. Циципас признался, что его не беспокоит собственное отсутствие в списке.



«Меня это не беспокоит. Я бы сказал, что нахожусь в своём мире, это ничего не решает. Если я каждый день буду упорно работать и делать то, что должен, нацеливаться на большие титулы, то всё придёт. Я об этом даже не думаю.



Считаю, что в ближайшие годы может быть больше трёх ведущих теннисистов. Клише о топ-3 уже давно существует в теннисе, но нас может быть пять-шесть», — цитирует Циципаса Eurosport.

Ранее Циципас вышел в третий круг Australian Open, обыграв аргентинца Себастьяна Баэса.