Алькарас проявил сочувствие к Берреттини, который подвернул ногу и упал в матче AO. Видео
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Испанский теннисист Карлос Алькарас проявил сочувствие к итальянцу Маттео Берреттини в ходе матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Берреттини подвернул ногу и упал в пятом сете, после чего Алькарас подошёл к нему и выразил сочувствие.
Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Australian Open.
На момент публикации новости Берреттини и Алькарас ещё не закончили матч. В первых двух сетах сильнее оказался итальянец (6:2, 7:6 (7:3)), затем две партии выиграл испанец (6:4, 6:2).
Напомним, действующим чемпионом Australian Open является первая ракетка мира, серб Новак Джокович. Он лишился возможности побороться за титул, после того как его депортировали из страны.
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