Кецманович, избежавший встречи с Джоковичем, заявил, что у него появился «второй шанс»
Поделиться
Сербский теннисист Миомир Кецманович прокомментировал выход в 1/8 финала Australian Open. В первом круге турнира он должен был встретиться с соотечественником Новаком Джоковичем. Но первая ракетка мира после скандала покинул Австралию, ему аннулировали визу. В итоге соперником Миомира стал лаки-лузер.
«Это просто невероятно. Я должен был играть с первой ракеткой мира, там шансов почти не было. А теперь я оказался в 1/8 финала! Очень рад, что использовал этот шанс. Я не испытываю на турнире особого давления, чувствую, что получил второй шанс.
С Джоковичем мы пока не общались. Он ещё оправляется от произошедшего, я не хочу его лишний раз беспокоить. Но позже мы с ним точно поговорим», — сказал Кецманович на пресс-конференции.
Комментарии
- 21 января 2022
-
10:54
-
10:50
-
10:49
-
10:44
-
10:25
-
10:09
-
09:54
-
09:52
-
09:37
-
09:30
-
09:23
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:38
-
07:56
-
07:45
-
06:58
-
06:48
-
04:23
-
00:49
- 20 января 2022
-
23:57
-
22:37
-
21:38
-
20:52
-
19:33
-
16:56
-
16:31
-
16:17
-
16:13
-
16:00
-
15:56
-
15:55
-
15:50
-
15:50
Партнерский контент