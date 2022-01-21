Кецманович, избежавший встречи с Джоковичем, заявил, что у него появился «второй шанс»

Сербский теннисист Миомир Кецманович прокомментировал выход в 1/8 финала Australian Open. В первом круге турнира он должен был встретиться с соотечественником Новаком Джоковичем. Но первая ракетка мира после скандала покинул Австралию, ему аннулировали визу. В итоге соперником Миомира стал лаки-лузер.



«Это просто невероятно. Я должен был играть с первой ракеткой мира, там шансов почти не было. А теперь я оказался в 1/8 финала! Очень рад, что использовал этот шанс. Я не испытываю на турнире особого давления, чувствую, что получил второй шанс.



С Джоковичем мы пока не общались. Он ещё оправляется от произошедшего, я не хочу его лишний раз беспокоить. Но позже мы с ним точно поговорим», — сказал Кецманович на пресс-конференции.

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