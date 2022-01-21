Шаповалов обыграл Опелку и вышел в 1/8 финала Australian Open

Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего круга турнира он обыграл американца Райлли Опелку. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:4.



Продолжительность матча составила 3 часа 2 минуты. 14-я ракетка мира Шаповалов выполнил 10 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 12. Его соперник, занимающий 29-е место в рейтинге ATP, 18 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.



Шаповалов в следующем круге турнира сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Раду Албот (Молдавия).

Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. Он не участвует в турнире в этом году из-за аннулирования визы.