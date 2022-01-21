Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Первая ракетка мира Эшли Барти уверенно вышла в 1/8 финала Australian Open

Первая ракетка мира Эшли Барти уверенно вышла в 1/8 финала Australian Open
Комментарии

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на Australian Open под первым номером, вышла в 1/8 финала, уверенно обыграв представительницу Италии Камилу Джорджи (30) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту.

Первая ракетка мира 4 раза подала навылет, активно выиграла 11 очков и допустила 13 невынужденных ошибок. На счету Джорджи ни одного эйса, 8 виннеров и 24 неточности.

За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Барти поспорит с победительницей поединка Наоми Осака (Япония, 13) — Аманда Анисимова (США).

Осака является действующей чемпионкой Australian Open. В прошлогоднем финале она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.

Australian Open (ж). 3-й круг
21 января 2022, пятница. 12:00 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Камила Джорджи
33
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022