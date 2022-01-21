Первая ракетка мира Эшли Барти уверенно вышла в 1/8 финала Australian Open

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на Australian Open под первым номером, вышла в 1/8 финала, уверенно обыграв представительницу Италии Камилу Джорджи (30) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту.



Первая ракетка мира 4 раза подала навылет, активно выиграла 11 очков и допустила 13 невынужденных ошибок. На счету Джорджи ни одного эйса, 8 виннеров и 24 неточности.



За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Барти поспорит с победительницей поединка Наоми Осака (Япония, 13) — Аманда Анисимова (США).



Осака является действующей чемпионкой Australian Open. В прошлогоднем финале она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.