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«Наверное, теперь напьюсь!» Зверев пошутил после победы в матче с Алботом

«Наверное, теперь напьюсь!» Зверев пошутил после победы в матче с Алботом
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Немецкий теннисист Александр Зверев после выхода в четвёртый круг Australian Open охотно шутил. Немец в матче третьего круга обыграл Раду Албота из Молдавии. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:4.

«Наверное, сегодня вечером напьюсь! Это очень популярно в Австралии. Почему бы и нет?» — сказал Зверев после матча.

Продолжительность матча составила 1 час 56 минут. Третья ракетка мира Зверев выполнил 16 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. 124-я ракетка мира Албот пять раз подал навылет, сделал одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Следующим соперником Зверева будет канадский теннисист Денис Шаповалов. Ранее он обыграл американца Райлли Опелку (7:6, 4:6, 6:3, 6:4).

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