Наоми Осака объяснила поражение от Аманды Анисимовой на Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражение от американки Аманды Анисимовой в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

По словам Осаки, она не бог и потому не может выигрывать каждый матч.

«Я сражалась за каждое очко. Не могу грустить по этому поводу. Я не бог. Не могу выигрывать каждый матч. Надо учесть это и понимать, что было бы неплохо выигрывать каждый турнир, но это нечто особенное. Я не могу в начале каждого сезона выигрывать турнир «Большого шлема».

У меня чувство, что я во многом прибавила в этом матче. В последнем матче в Нью-Йорке у меня было совершенно иное отношение к игре. Я очень довольна. Да, я проиграла, но довольна тем, как всё прошло», — сказала японка после матча.