Наоми Осака объяснила поражение от Аманды Анисимовой на Australian Open
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Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражение от американки Аманды Анисимовой в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.
По словам Осаки, она не бог и потому не может выигрывать каждый матч.
«Я сражалась за каждое очко. Не могу грустить по этому поводу. Я не бог. Не могу выигрывать каждый матч. Надо учесть это и понимать, что было бы неплохо выигрывать каждый турнир, но это нечто особенное. Я не могу в начале каждого сезона выигрывать турнир «Большого шлема».
У меня чувство, что я во многом прибавила в этом матче. В последнем матче в Нью-Йорке у меня было совершенно иное отношение к игре. Я очень довольна. Да, я проиграла, но довольна тем, как всё прошло», — сказала японка после матча.
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