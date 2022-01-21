Осака после вылета с Australian Open: первое, что я сделаю — удалю «инстаграм» и «твиттер»

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражение в матче третьего круга Australian Open с американкой Амандой Анисимовой. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (5:10).
«Для меня это всегда было теннисным матчем, понимаете, о чём я? Весь этот окружающий шум, всё остальное — лишнее.
Наверное, первое, что я сделаю, когда посмотрю в свой телефон, — удалю «инстаграм» и «твиттер». Вряд ли я буду их ставить вновь в ближайшие недели. Сейчас я нахожусь в такой ситуации, что мои поражения сразу приводят к громким заголовкам. Но в последнее время выросли и другие звёздные игроки. И это хорошо для тенниса», — сказала Осака после матча.
Таким образом, Осака не смогла защитить титул на Australian Open. Она дважды побеждала здесь: в 2019 и 2021 годах. Также она дважды выигрывала US Open.
- 21 января 2022
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