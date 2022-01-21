Лина Красноруцкая — о скандале с Джоковичем: каждый сам для себя вынесет урок

Бывшая российская теннисистка Лина Красноруцкая высказалась о скандале с сербом Новаком Джоковичем, которому аннулировали австралийскую визу. Он получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса, но в Австралии посчитали, что достаточных оснований у него не было.



«Вся эта ситуация с ковидом за счёт медиа очень форсированная. Как бы там ни было, единственное, что не могут забрать у человека — это его право выбора в отношении себя. Безусловно, эта болезнь очень опасная, многие умирают, нельзя не принимать это во внимание. С другой стороны, никто не может отобрать у человека право выбора. Хочешь ты не прививаться — у тебя есть это право. Но у тебя также есть и обязательства. Если я не привился, то я принимаю за это ответственность и принимаю правила игры. Ты также можешь привиться, и тогда у тебя тоже есть ответственность, которую ты берешь на себя. Но это решаешь ты, за тебя принимать решения никто не может. Сейчас же все смешалось в кучу.

Новак принял для себя определённые решения, и он имеет на это право. Но при этом он не принимает правила игры. С другой стороны, у руководства Австралии есть свои обязанности и правила. Когда случаются мировые пандемии, задача государства в том, чтобы сохранить большинство населения. С их точки зрения они правы. Короче, ситуация сложная.



Если бы Новак сделал видеообращение и рассказал все так, как есть на самом деле, это была бы одна ситуация. Точно так же, как и австралийская сторона многое утаила. Но ничего этого сделано не было. Мы никогда ничего не узнаем, нам никто не расскажет деталей. Я бы не стала переживать по этому поводу. Каждый сам вынесет из всей этой ситуации урок для себя», — цитирует Красноруцкую «РБ Спорт».