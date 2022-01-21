Собкин — о поражении Хачанова от Надаля: у меня не было надежд, что Карен выиграет

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал поражение российского теннисиста Карена Хачанова в матче третьего круга Australian Open с испанцем Рафаэлем Надалем. Хачанов проиграл со счётом 3:6, 2:6, 6:3, 1:6.

«Счёт 3-1 соответствует раскладу сил — Рафа играл лучше. Хотя временами Карен мне очень нравился. К сожалению, временами. Надаль показал более целостную, более стабильную игру.

Карену и его команде стоит обратить внимание на то, как Надаль менял свою игру по мере взросления. Сейчас он изменился в сторону оптимизации — старается выиграть розыгрыш как можно раньше. Карену есть чему поучиться у Рафы.

У меня не было надежды, что Хачанов обыграет Надаля. Даже после того, как Карен выиграл третий сет. Было видно, что этот сет ему достался на пределе возможностей. Нельзя так играть всё время», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филином.



