Андрей Ольховский: в трёх сетах у Надаля было преимущество. Хачанов может играть лучше

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение Карена Хачанова в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии с испанцем Рафаэлем Надалем со счётом 3:6, 2:6, 6:3, 1:6.
«В третьем сете Карен играл поактивней, а так — три сета преимущества Надаля. Ожидал, что будет более плотная борьба. Карен мог побороться, но не получилось. Он может играть лучше.
Если Надаль выйдет на Карацева, у Аслана есть шансы. Он более атакующий игрок. Я говорил, что и у Карена был шанс, но здесь много проблем, в том числе и психология», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
За выход в четвертьфинал Надаль поспорит с победителем поединка Аслан Карацев (Россия, 18) — Адриан Маннарино (Франция). Турнир завершится 30 января.
- 21 января 2022
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