Карацев и Маннарино исполнили двойной твинер в 3-м сете матча Australian Open

В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии между россиянином Асланом Карацевым и французом Адрианом Маннарино теннисисты сделали двойной твинер.

Это произошло в третьем сете встречи при счёте 4:2 в пользу Карацева. На твинер француза российский теннисист ответил таким же приёмом, но розыгрыш всё равно остался за Маннарино.

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На момент написания новости Маннарино ведёт у Карацева со счётом 2:1 по сетам (7:6, 6:7, 7:5). Игра продолжается уже более 3,5 часов. Победитель этого матча сразится в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии с испанцем Рафаэлем Надалем, ранее обыгравшим другого представителя России — Карена Хачанова.