Карацев проиграл Маннарино на Australian Open и не сумел пробиться в 4-й круг турнира

Российский теннисист Аслан Карацев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 18-м номером, не сумел пробиться в 1/8 финала турнира «Большого шлема». В третьем круге он проиграл французу Адриану Маннарино со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 5:7, 4:6. Продолжительность противостояния составила 4 часа 38 минут.
Аслан 12 раз подал навылет, реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов, выполнил 77 ударов навылет и допустил 86 невынужденных ошибок. На счету Маннарино 8 эйсов, 5 брейков при 24 брейк-пойнтах, 32 виннера и 22 невынужденные ошибки.
За выход в четвертьфинал Адриан Маннарино поборется с Рафаэлем Надалем, который ранее сегодня, 21 января, оказался сильнее Карена Хачанова. Турнир завершится 30 января.
Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
- 21 января 2022
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