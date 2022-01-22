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Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Australian Open, одержав 3-ю волевую победу подряд

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Australian Open, одержав 3-ю волевую победу подряд
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, вышла в 1/8 финала. В третьем раунде она обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову, получившую 31-й номер посева, со счётом 4:6, 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут.

Вторая ракетка мира 1 раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 брейка. Арина активно выиграла 36 очков и сделала 36 невынужденных ошибок. У Маркеты 24 виннера и 29 неточностей.

За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Соболенко поспорит с эстонкой Кайей Канепи. На нынешнем Australian Open Арина одержала третью волевую победу подряд.

Australian Open (ж). 3-й круг
22 января 2022, суббота. 06:15 МСК
Маркета Вондроушова
41
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 1
4 		6 6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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