Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Australian Open, одержав 3-ю волевую победу подряд

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, вышла в 1/8 финала. В третьем раунде она обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову, получившую 31-й номер посева, со счётом 4:6, 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут.

Вторая ракетка мира 1 раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 брейка. Арина активно выиграла 36 очков и сделала 36 невынужденных ошибок. У Маркеты 24 виннера и 29 неточностей.

За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Соболенко поспорит с эстонкой Кайей Канепи. На нынешнем Australian Open Арина одержала третью волевую победу подряд.