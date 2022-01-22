Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Australian Open, одержав 3-ю волевую победу подряд

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, вышла в 1/8 финала. В третьем раунде она обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову, получившую 31-й номер посева, со счётом 4:6, 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут.
Вторая ракетка мира 1 раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 брейка. Арина активно выиграла 36 очков и сделала 36 невынужденных ошибок. У Маркеты 24 виннера и 29 неточностей.
За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Соболенко поспорит с эстонкой Кайей Канепи. На нынешнем Australian Open Арина одержала третью волевую победу подряд.
- 22 января 2022
-
08:05
-
07:24
-
07:12
-
06:02
-
05:42
-
04:37
-
04:33
-
02:37
- 21 января 2022
-
22:20
-
21:52
-
21:21
-
19:34
-
19:32
-
19:23
-
19:18
-
18:34
-
18:33
-
17:29
-
17:16
-
16:59
-
16:48
-
16:38
-
16:37
-
16:29
-
16:16
-
15:55
-
15:22
-
15:10
-
14:59
-
13:35
-
13:27
-
13:02
-
11:51
-
11:29
-
11:26