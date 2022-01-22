Арина Соболенко: счастлива, что допустила всего 10 двойных ошибок

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, поделилась впечатлениями от выхода в 1/8 финала. В третьем раунде она обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову со счётом 4:6, 6:3, 6:1.

«Сейчас я просто счастлива, что допустила всего 10 двойных ошибок. Атмосфера на матче была невероятной. Маркета показала потрясающий теннис. Я была вынуждена выкладываться по полной, очень рада этой победе.

Да, у меня возникли проблемы с двойными ошибками, но я продолжаю работать над подачей. Надеюсь, с каждым матчем ситуация будет улучшаться. Не хочу заглядывать вперёд и концентрируюсь только на предстоящем матче. Посмотрим, как далеко я смогу пройти», — цитирует Соболенко официальный сайт турнира.

Следующей соперницей Арины будет эстонка Кайя Канепи.