Арина Соболенко: счастлива, что допустила всего 10 двойных ошибок

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, поделилась впечатлениями от выхода в 1/8 финала. В третьем раунде она обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову со счётом 4:6, 6:3, 6:1.
«Сейчас я просто счастлива, что допустила всего 10 двойных ошибок. Атмосфера на матче была невероятной. Маркета показала потрясающий теннис. Я была вынуждена выкладываться по полной, очень рада этой победе.
Да, у меня возникли проблемы с двойными ошибками, но я продолжаю работать над подачей. Надеюсь, с каждым матчем ситуация будет улучшаться. Не хочу заглядывать вперёд и концентрируюсь только на предстоящем матче. Посмотрим, как далеко я смогу пройти», — цитирует Соболенко официальный сайт турнира.
Следующей соперницей Арины будет эстонка Кайя Канепи.
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