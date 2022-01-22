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Хорватские тренеры угрожали Нику Кирьосу дракой на Australian Open — 2022

Хорватские тренеры угрожали Нику Кирьосу дракой на Australian Open — 2022
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Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что после выхода в третий круг Открытого чемпионата Австралии – 2022 в парном разряде, где он играет с соотечественником Танаси Коккинакисом, хорватские тренеры угрожали ему расправой.

Напомним, во втором раунде Australian Open – 2022 Кирьос и Коккинакис неожиданно обыграли сильнейших парников тура – хорватов Николу Мектича и Мате Павича со счётом 7:6 (10:8), 6:3.

«Просто сообщаю, что после вчерашнего выноса в паре тренер и тренер по физподготовке соперников угрожали мне дракой в тренажёрном зале. Теннис — такой мягкий вид спорта. Всё из-за того, что я перехватывал мяч и пробивал в них», — написал Кирьос в своём «твиттере».

Момент словесной перепалки попал в объективы камер.

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За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Кирьос и Коккинакис поспорят с дуэтом Ариэль Беар (Уругвай) / Гонсало Эскобар (Эквадор, 15).

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