Хорватские тренеры угрожали Нику Кирьосу дракой на Australian Open — 2022

Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что после выхода в третий круг Открытого чемпионата Австралии – 2022 в парном разряде, где он играет с соотечественником Танаси Коккинакисом, хорватские тренеры угрожали ему расправой.
Напомним, во втором раунде Australian Open – 2022 Кирьос и Коккинакис неожиданно обыграли сильнейших парников тура – хорватов Николу Мектича и Мате Павича со счётом 7:6 (10:8), 6:3.
«Просто сообщаю, что после вчерашнего выноса в паре тренер и тренер по физподготовке соперников угрожали мне дракой в тренажёрном зале. Теннис — такой мягкий вид спорта. Всё из-за того, что я перехватывал мяч и пробивал в них», — написал Кирьос в своём «твиттере».
Момент словесной перепалки попал в объективы камер.
Публикация доступна в «инстаграме» wwos.
За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Кирьос и Коккинакис поспорят с дуэтом Ариэль Беар (Уругвай) / Гонсало Эскобар (Эквадор, 15).
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