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Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2022

Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2022
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в 1/8 Открытого чемпионата Австралии – 2022.

В матче третьего круга Медведев в трёх сетах обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:4, 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 57 минут. Медведев 10 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету ван де Зандсхулпа — 3 эйса и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3 созданных.

За выход в четвертьфинал турнира Медведев поборется с победителем встречи Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Максим Кресси (США).

Действующим чемпионом Australian Open является серб Новак Джокович, который не сможет защитить титул, так как был депортирован из Австралии из-за масштабного скандала с визой. В финале 2021 года Джокович в трёх сетах обыграл именно Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

Australian Open (м). 3-й круг
22 января 2022, суббота. 08:25 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
57
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 2    
6 		6 6    
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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