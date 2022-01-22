Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2022

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в 1/8 Открытого чемпионата Австралии – 2022.
В матче третьего круга Медведев в трёх сетах обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:4, 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 57 минут. Медведев 10 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету ван де Зандсхулпа — 3 эйса и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3 созданных.
За выход в четвертьфинал турнира Медведев поборется с победителем встречи Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Максим Кресси (США).
Действующим чемпионом Australian Open является серб Новак Джокович, который не сможет защитить титул, так как был депортирован из Австралии из-за масштабного скандала с визой. В финале 2021 года Джокович в трёх сетах обыграл именно Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
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